Zanetti: “Messi sullo stesso livello di Maradona”

Una delle mode dell’ultimo periodo è continuare a paragonare Messi e Maradona, oltre al continuo paragone tra Messi e Crìstiano Ronaldo. Javier Zanetti ha deciso di esprimere la propria idea su chi sia il giocatore più forte tra Maradona e Messi, affermando che i due si trovano alla pari: “La Pulce è seriamente concentrata sulla finale da giocare nella Coppa del Mondo e sta diventando sempre di più un leader per i propri compagni, facendo la differenza anche a livello caratteriale e non solo sul campo. Messi oramai è da considerare alla pari di Diego Maradona e questo giudizio non cambierà a seconda di come finirà la finalissima”.

Foto: Twitter Inter