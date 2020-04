Zanetti: “L’Inter ha un progetto ambizioso con Conte. Su Lautaro e il futuro di Icardi…”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è intervenuto in diretta su Instagram con un giornalista argentino di ESPN. Queste le sue considerazioni tra presente e futuro: “C’è un progetto ambizioso con Conte, che è un grande professionista che ha una cultura del lavoro che trasmette a tutti di giorno in giorno. Servirà il suo tempo per crescere. Dobbiamo avere grande programmazione e visione del futuro per sapere dove saremo fra tre anni. Siamo un grande gruppo di lavoro. Il mio bilancio su Conte è molto positivo. Lui vive il calcio in maniera molto intensa e lo trasmette ai giocatori e li fa crescere. Ora l’Inter ha un patrimonio economico importante grazie a lui. Abbiamo un futuro molto promettente. Lautaro Martinez? Per prima cose sono felice per lui. Quando lo abbiamo comprato lo sapevamo che poteva diventare un elemento importante. Quello che sta facendo in questa stagione dimostra che avevamo ragione. Ha solo 22 anni ed un grande futuro davanti. Sono contento anche come argentino perché abbiamo un grande attaccante per prossimi anni. Normale che grandi club siano interessati a lui. Per come lo vedo identificato con l’Inter oggi penso che abbia futuro nel calcio italiano. Sono felice. Parlai molto di lui con Milito e Ausilio, ed eravamo molto convinti che avrebbe fatto quello che sta dimostrando. Il futuro di Icardi? Non ne abbiamo parlato. C’è questo problema mondiale ed ora pensiamo alla salute, prendiamo il tempo necessario per queste questioni”, ha chiuso Zanetti.

Foto: Twitter ufficiale Inter