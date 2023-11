Zanetti: “Lautaro sta dimostrando di essere un leader. Alcune volte mi rivedo in lui, per il carisma”

Javier Zanetti, vice presidente dell‘Inter, ha parlato a margine della presentazione di un libro, soffermandosi su Lautaro Martinez e altri temi.

Queste le sue parole: “Io sono felicissimo di Lautaro, non perché sia argentino, ma perché quando abbiamo colto questa opportunità con Piero Ausilio, che ha raccontato come è nata la trattativa, vedevamo in lui quello che sta dimostrando. Non ci siamo sbagliati, perché Lauti è da cinque anni con noi e tutti gli anni è migliorato tanto. Oggi lo vedi leader, lo vedi con questo senso di appartenenza, con questo amore per l’Inter: non nascondo che a me fa enorme piacere, delle volte mi rivedo in lui quando è arrivato in Italia. Mi auguro che possa fare una grandissima carriera, perché se lo merita”.

L’italiano che guardavi come un punto di riferimento? “Baggio, mi è sempre piaciuto e poi il destino ha fatto sì che diventassimo amici. Mi piaceva vedere cosa faceva in campo”.

Un grande campione a cui avresti voluto regalare il passaporto da argentino? “Lothar Matthaus, un altro che ha difeso la maglia dell’Inter e che guardavo sempre. Era un trascinatore, un leader, e sinceramente adesso, quando ci vediamo, abbiamo grande stima reciproca”.

Foto: twitter Inter