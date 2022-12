Zanetti: “Lautaro ha giocato il Mondiale con qualche problema fisico”

Intervenuto ai microfoni di TyC Sports, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del Mondiale vissuto da Lautaro Martinez: “L’ho salutato, gli ho fatto i complimenti e abbracciato. Era felice ed emozionato, però vi posso dire che Lautaro ha giocato pur avendo qualche problema fisico e quando ha avuto le sue opportunità, anche se non ha segnato, ha dato una mano. Fa parte del calcio, l’importante è avere 26 giocatori in grado di aiutare, lui si è preso la responsabilità dell’ultimo rigore con l’Olanda, che non era facile. Lui e Julian Alvarez sono due attaccanti molto giovani, possiamo stare tranquilli”.

Foto: Instagram Lautaro