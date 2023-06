Zanetti: “Lautaro è molto contento all’Inter. Non ci sono problemi per la sua permanenza”

A margine dell’evento Legends, a Madrid, Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Sport dove ha blindato Lautaro Martinez rassicurando sulla sua permanenza in nerazzurro

Queste le sue parole: “Lautaro è molto contento all’Inter. Non c’è niente. Non ci sono problemi sulla sua permanenza”.

Foto: twitter personale