Zanetti: “Lautaro e Dybala insieme all’Inter? Magari. Paulo ha bisogno della continuità che gli è mancata”

Torna a parlare Javier Zanetti, dopo averlo già fatto in occasione della sfida tra Italia e Argentina ai microfoni di Rai Sport, con le seguenti dichiarazioni rilasciate: “Lautaro e Dybala coppia d’attacco dell’Inter del futuro? Magari“. Il vicepresidente nerazzurro, raggiunto da TNT Sports, ha così ulteriormente argomentato il tema: “Dybala ha bisogno della continuità che non ha avuto in questi anni a causa di infortuni e altri problemi. È un giocatore che può dare molto, che può essere decisivo in qualsiasi momento. Andare in un club importante lo aiuterebbe molto. Paulo può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, non ha problemi in questo senso per la qualità che ha“.

Foto: Twitter Juventus