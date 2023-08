Zanetti: “L’atteggiamento delle persone che lavorano per la Juve mi ha dato fastidio”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, è stato intervistato da La Nacion. Tra i vari argomenti affrontati, l’argentino ha parlato anche della Juventus: “Mi sono arrabbiato molto per un episodio avvenuto contro la Juventus quando ci siamo qualificati per l’ultima finale di Coppa Italia. L’atteggiamento delle persone che lavorano per il club mi ha dato fastidio”.

Foto: Twitter Zanetti