Zanetti: “La Serie A mette a nudo i limiti, posizione difficile ma non impossibile”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: “Non voglio parlare di sfortuna, dobbiamo lavorare su quello che sbagliamo, come allenatore devo valutare le prestazioni fatte. Abbiamo buttato via risultati già acquisiti. Non so i motivi per cui cediamo all’ultimo così, si diventa matti a cercare il perché di certe cose, abbiamo lasciato giù punti cinque volte nei finali di partita, ad averli fatti saremmo invece pieni di entusiasmo.

Non abbiamo fatto quei punti per colpa nostra e questo ci ha portato in una posizione difficile ma non impossibile. Stiamo lavorando per tentare di arrivare all’obiettivo finale nonostante quella posizione difficile, siamo in difficoltà per mancanze nostre. Si può battere su un sacco di tasti, tante piccole cose che ci portano oggi a dover guardare in faccia la realtà. Abbiamo sette finali in cui tirare fuori almeno 9 punti per poi vedere cosa succede, possiamo fare tutto contro tutti e il contrario di tutto. La Serie A è un campionato che mette a nudo tutti i tuoi limiti“.

Foto: Twitter Venezia