Zanetti: “La rimonta subita col Verona non deve minare le nostre certezze. Serve una gara aggressiva”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: “Penso che Allegri sia una persona molto genuina per quello che traspare, penso semplicemente abbia rispettato il Venezia in conferenza, per quello che ha visto sul campo. La Juventus non ci sottovaluta e questo deve farci capire tante cose, poi sul fatto del campo non saprei, di sicuro è un qualcosa di speciale giocare qua, in questa città, nel suo modo di vivere. Noi dovremo quindi essere speciali a nostra volta, come loro rispettano noi però noi dovremo rispettare i valori della Juventus, che sono impressionanti, quindi domani dovremo cercare di essere all’altezza della sfida che ci siamo guadagnati sul campo l’anno scorso”.

Gli strascichi che ha lasciato la rimonta col Verona: “Normale che nelle prime 48h c’è stato un po’ di scoramento, penso sia una cosa umana e penso sia capitato un po’ a tutti, ma noi dobbiamo assolutamente guardare avanti e lasciare alle spalle questa batosta, presa in un certo modo in un match dove non è assolutamente tutto da buttare. Un ottimo primo tempo per poi una ripresa dove psicologicamente non siamo stati in grado di portare a casa quanto costruito. Abbiamo l’obbligo di riscattarci e di lasciarci alle spalle quanto successo, guardando il futuro, perché il passato non si può più cambiare”.

Sulla Juve: “Se faremo una partita dove resteremo a guardare la Juventus prima o poi un Dybala sotto l’incrocio te la mette. Quindi dovremo fare una gara ordinata, ma aggressiva, con un grande ritmo e sfruttando le poche occasioni che avremo, creandocele con un minimo di strategia e con grande voglia di non prendere gol. Mi aspetto dunque una grande reazione caratteriale dopo un altro brutto cazzotto, dovremo essere bravi incassatori rialzandoci con orgoglio”.

