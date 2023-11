Zanetti: “Juve-Inter sfida molto sentita. Si affronteranno due squadre che in questo momento stanno bene”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Sportitalia in vista del derby d’Italia contro la Juventus del 26 novembre.

Queste le sue dichiarazioni: “Lo scopo benefico è la cosa più importante. Calcio a cinque? Mi piace, l’unica cosa è che a me piaceva correre tanto, qui si corre meno. Speriamo di divertirci e di far divertire la gente che verrà”.

Sul derby d’Italia: “Sappiamo benissimo che è una partita importante per la storia delle due società. E’ una sfida molto sentita da parte nostra e del pubblico, mi sono sempre preparato nel migliore dei modi insieme ai miei compagni. Si affronteranno due squadre che in questo momento stanno bene”.

Foto: twitter personale