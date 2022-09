Zanetti: “Inzaghi mai in discussione. Dybala? C’è stata una trattativa, ma lo vedo bene alla Roma”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha blindato Simone Inzaghi: “C‘è sempre stata fiducia su Inzaghi, i meriti non sono mai di una sola persona. C’è un gruppo che ha obiettivi ben chiari e andiamo tutti nella stessa direzione“. Infine, è tornato a parlare della trattativa che avrebbe portato in nerazzurro Paulo Dybala, attaccante argentino che ha poi firmato con la Roma: “C’è stata una trattativa ma quando abbiamo preso Lukaku avevamo già un parco attaccanti importante. Lo vedo bene a Roma. Conosco Mourinho e so che può valorizzarlo al meglio”.

foto: Twitter Zanetti