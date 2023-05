Zanetti: “Inzaghi? Ha parlato poco e ha dimostrato di meritare la finale. Vorrei evitare il Real”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha così parlato dopo il successo nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan: “Questo gruppo meritava l’opportunità di giocare un’altra finale dopo 13 anni. Aspettiamo domani, ma quello che abbiamo già fatto è importante”

Poi ha proseguito parlando dell’altra semifinale di domani tra Real Madrid e Manchester City: “Vorrei evitare il Real Madrid, questa competizione sembra fatta per loro. E’ stato un percorso lungo, affrontare un derby in semifinale non è facile e io l’ho vissuto da giocatore”.

Infine, su Lautaro Martinez: “Felicissimo per lui. Tutti gli anni cresce e ora è un giocatore fondamentale. Ce lo teniamo stretto. Se lo terremo a lungo? Per adesso sì. Godiamocelo, lui è molto contento qui dove ha trovato casa e famiglia. Spero che possa rimanere il più a lungo possibile“. E su Inzaghi: “Era dura. Il calcio è questo e i complimenti più grandi vanno alla squadra e all’allenatore. Ha parlato poco e ha dimostrato con i fatti di meritare la finale”.

Foto: Twitter Zanetti