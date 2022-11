Zanetti: “Il gol di Messi è stata una liberazione”

L’ex leggenda dell’Inter e dell’Argentina, Javier Zanetti, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Messi e dell’albiceleste. Di seguito le sue parole: “Il gol di Messi? E’ stata una liberazione. Se guardate la faccia di Messi non sembrava nemmeno lui. Leo ha raggiunto per presenze e numero di gol in un Mondiale Maradona, dopo l’anniversario della sua morte. Era destino, tutto scritto da Dio.”

Foto: Twitter personale