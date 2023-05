Zanetti: “Il Bologna ha un modo di giocare che rispecchia Thiago Motta. Napoli? Hanno disputato un campionato incredibile”

Javier Zanetti ha parlato a seguito di un’intervista a Planetwin365.news in cui si è congratulato con il Napoli, oltre ad aver toccato i temi Thiago Motta e Nazionale italiana: “Bisogna fare loro grandissimo applauso per aver disputato fin dall’inizio un campionato incredibile. E’ un gruppo che voleva essere protagonista in questa stagione e lo ha dimostrato in ogni singola partita, hanno conquistato con pieno merito il titolo”.

Sul Bologna di Thiago Motta: “Sono contento per il Bologna e per Thiago Motta, che è stato un mio compagno. Conosco le sue grandi qualità come uomo e quanto può insegnare ai suoi ragazzi, il modo di giocare della squadra rispecchia pienamente ciò che lui interpretava come giocatore”.

Sulla Nazionale azzurra: “Mi auguro che trovi la forza di ripartire conoscendo anche la forza del ct Mancini, ci sarà un gruppo di tanti giovani che possono dare molto al futuro della Nazionale. Spero che questa competizione sia un punto per ritrovarsi e per iniziare un nuovo cammino. Non so se l’Italia potrà arrivare in finale di Nations League perché affronta una Spagna che è rodata, giocando da molto tempo insieme; dall’altra parte Olanda e Croazia sono squadre molto esperte. Credo che alle fasi finali potranno arrivare la Spagna e l’Olanda”.

