Zanetti: “Gara condizionata dall’espulsione di Suslov. Arbitro frettoloso”

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha commentato il k0 contro il Como, partendo dall’episodio dell’espulsione di Suslov.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo il demerito è stato nostro, abbiamo preparato la gara per essere aggressivi, ma non siamo riusciti ad esserlo. Eravamo sempre in ritardo e bloccati, mai aggressivi. Abbiamo avuto l’atteggiamento sbagliato. Quello che volevamo fare lo abbiamo fatto nel secondo tempo, ovvero combattere su tutti i palloni. Fino all’espulsione eravamo in controllo, avevano reagito bene. Rimasti in dieci e la partita si è indirizzata diversamente”.

Preoccupato per il terzo ko di fila? “Le sconfitte pesano, ci sono delle cose che dobbiamo migliorare in fretta. Dobbiamo essere aggressivi sempre. Il primo tempo è stato orribile, nel secondo siamo stati diversi. Devo capire perché questa diversità, succede qualcosa nella testa, devo trovare la soluzione”.

L’espulsione di Suslov? Ammetto che non abbiamo fatto bene, non voglio attaccarmi a questo. C’è stato un errore, se c’è un fallo non è suo. L’arbitro è stato frettoloso, secondo me ha sbagliato. Dispiace per questa cosa. Tanti gol presi dal Verona? Si, vero. Dobbiamo essere più solidi, forse abbiamo una scarsa aggressività. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo alzato l’attenzione. Anche in dieci abbiamo preso gol evitabili, non è mai colpa di un giocatore solo: dobbiamo migliorare l’atteggiamento di squadra. Devo trovare soluzioni tattiche ed individuali”.

Foto: twitter Verona