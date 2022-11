Zanetti esulta: “Ero nervoso, il Messico non ci dava spazi. Ma per fortuna c’è Messi”

Intercettato a Doha dai microfoni di TyC Sports, Javier Zanetti ha espresso così la propria soddisfazione per il successo dell’Argentina contro il Messico: “Ieri ero allo stadio, per supportare i ragazzi. Sono molto felice per il risultato: era una gara estremamente importante, l’abbiamo vissuto con grande tensione, ma alla fine siamo riusciti a ottenere una vittoria fondamentale. Ho vissuto la gara con grande nervosismo, soprattutto nel primo tempo, perché il Messico ci concedeva pochissimi spazi, ma fortunatamente il mancino di Leo ci ha regalato la vittoria. Ora c’è un’altra partita fondamentale con la Polonia, che ha grandi giocatori, ma confido nel fatto che l’Argentina possa fare una gran partita e vincere”.

foto: Twitter Zanetti