Zanetti: “Eintracht duro, ma vogliamo arrivare in fondo. Icardi? Deve chiarire con il gruppo”

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato anche del caso Icardi ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League: “L’Eintracht? Le squadre tedesche sono sempre dure da battere, dovremo lavorare al massimo per passare il turno. Noi favoriti? L’Inter deve sempre tentare di arrivare in fondo, qualunque sia la competizione, pur sapendo che ci sono altre squadre forti. Ci proveremo, i presupporti per fare bene ci sono. Nelle ultime gare l’Inter è migliorata molto e sono convinto che il turno si possa superare. Icardi? Mauro per noi un giocatore importante, speriamo di riaverlo per questa doppia sfida. Credo che quando ci sono problemi nello spogliatoio, bisogna risolverli all’interno. Il gruppo può diventare sempre più forte, vorrei creare i presupporti per vincere sempre. Mi dispiace per la situazione che si è creata, però ripeto: devono chiarire fra di loro pensando che prima c’è sempre il bene di tutta la squadra. Capitano ancora? La decisione presa è stata approfondita, per cui non credo che la cosa cambierà. Ancora non ho parlato con lui, vorrei lasciar passare un po’ di tempo. È prima di tutto una questione di gruppo, ci tengo a dire ancora una volta”, ha chiuso Zanetti sul caso Icardi.

Foto: Twitter ufficiale Inter