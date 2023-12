Zanetti: “È stato un grande anno per me. Scaloni ha detto quello che si sentiva”

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista in Argentina a margine dell’inaugurazione di un complesso sportivo ai microfoni di Télam, facendo un bilancio sul 2023 che sta per cocnludersi: “La verità è che si è concluso un grande anno per me, ho compiuto 50 anni, un numero importante. Quando ricordo com’è stato l’intero viaggio, mi sento orgoglioso”.

Pupi ha proseguito parlando del futuro di mister Scaloni, non più così certo di restare sulla panchina Albiceleste: “Ha detto quello che sentiva, che doveva fermarsi e vedere altre cose che gli interessavano, ma dietro le sue dichiarazioni non c’è strategia. Penso sia stato sincero e sicuramente insieme al presidente dell’AFA troveranno una soluzione affinché la Nazionale argentina continui ad essere in un posto d’élite”.

Foto: Twitter Javier Zanetti