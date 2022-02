Zanetti: “Delusione e rabbia per la prestazione indegna della ripresa. Ci ricompatteremo”

È amareggiato Paolo Zanetti nell’immediato post partita tra il suo Venezia e il Verona: “C’è molta delusione e rabbia, dispiace per i nostri tifosi perchè nel secondo tempo la prestazione non è stata degna, nel primo abbiamo avuto molte occasioni ma non siamo stati concreti. Loro invece sono stati spietati e ci hanno fatto male. Oggi non è mancato solo questo, abbiamo preso gol stupidi, perso tanti duelli e fatto errori tecnici banali. E’ stata una partita dai due volti che non abbiamo gestito bene ma il campionato non finisce oggi. Dobbiamo ricompattarci e pensare al futuro: è ancora tutto aperto, abbiamo anche una gara da recuperare“.

Sul Verona: “Probabilmente non siamo all’altezza di queste squadre ma non dobbiamo abbatterci e crederci fino in fondo perché ci sono ancora tanti punti in palio“.

Su cosa salvare: “Abbiamo fatto una cinquantina di minuti alla pari creando tanto e subendo poco, abbiamo regalato il primo gol, il secondo è arrivato su una deviazione. Nel finale ho sbilanciato la squadra perchè dovevamo rischiare qualcosa per pareggiarla non ci siamo riusciti“.

Foto. Twitter Venezia