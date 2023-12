Zanetti: “Conosciamo il Cholo, le sue squadre non mollano mai. Mercato? Valutiamo l’opportunità di rimpiazzare Cuadrado”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ai microfoni di Mediaset, ha commentato il sorteggio di Champions League, che vedrà i nerazzurri affrontare l’Atletico Madrid: “Conosciamo bene il Cholo, è un ex Inter che ha lasciato bei ricordi. Saranno due partite complicate, le sue squadre non mollano fino all’ultimo. Siamo un gruppo consapevole della sua forza, siamo umili ma abbiamo gli obiettivi ben chiari: la dimostrazione è la partita di ieri. La Lazio ci stava mettendo in difficoltà, questi segnali ci fanno crescere e ci fanno ben sperare. La Real Sociedad è arrivata meritatamente agli ottavi di Champions, abbiamo provato in tutti i modi a vincere, ma siamo arrivati secondi. L’avversario non sarà semplice, Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario e riesce a tirare il meglio da ognuno dei giocatori”.

Sul mercato: “Attaccante a gennaio? Arnautovic sta tornando, Sanchez era indisponibile ieri. L’unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado. Stiamo valutando delle opportunità per rimpiazzarlo, ci manca un giocatore in quella posizione lì”.

Foto: Twitter Zanetti