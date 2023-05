Zanetti: “Con meno ingenuità avremmo lottato per qualcosa di clamoroso”

Dopo la sorprendete vittoria sulla Juventus, l’Empoli sarà impegnato al Bentegodi per affrontare un’Hellas Verona ancora in corsa per la salvezza. Tempo di bilanci anche per Paolo Zanetti, l’allenatore dei toscani ha parlato in conferenza stampa del percorso di questa stagione: “Siamo cresciuti e siamo arrivati al momento decisivo nel pieno delle nostre capacità. L’esperienza va fatta sul campo e purtroppo in alcuni momenti siamo stati un pò ingenui, altrimenti avremmo lottato per qualcosa di clamoroso. Ci servirà sicuramente per il futuro”. Il futuro appunto, si prepara adesso la programmazione per la prossima stagione: “Il progetto lo fa il club, non l’allenatore. Per adesso vogliamo concentrarci sul finale della stagione. Dobbiamo stare sul pezzo al 100%. Non lo dico per lasciare strani dubbi, anche perché ho due anni di contratto. Per adesso non c’è stato nessun contatto”.

Foto: Instagram Empoli