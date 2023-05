Zanetti: “Complimenti al Napoli, scudetto meritato. Noi abbiamo perso troppi punti”

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zenetti, a PlanetWin365 ha parlato dello scudetto del Napoli, congratulandosi con la compagine campana.

Queste le sue parole: “Bisogna fare un grandissimo applauso al Napoli per aver disputato fin dall’inizio un suo campionato incredibile. È un gruppo che voleva essere protagonista in questa stagione e lo ha dimostrato in ogni singola partita, complimenti a loro per aver conquistato con pieno merito il titolo. La prossima stagione vogliamo essere a lottare. Quest’anno abbiamo perso troppi punti”.

Foto: twitter personale