Zanetti: “Col Porto servirà un’Inter concentrata. I quarti garantirebbero un’ulteriore crescita”

Intervenuto al “Charity Dinner” della Fundacion Pupi, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti ha così parlato dei temi caldi in casa nerazzurri: “Innanzitutto sono felice per questa cena, per i 21 anni sempre insieme con tanta gente ed amici che fanno parte della mia Fondazione. Per quanto riguarda l’Inter, credo che abbiamo avuto la risposta che cercavamo. Dopo la sconfitta col Bologna, dove tutti eravamo d’accordo che non si era fatto bene, i ragazzi hanno interpretato la partita nel migliore dei modi e collezionato una vittoria che ci rende secondi da soli. Stiamo cercando di migliorare e trovare questa continuità che ci manca e non ci permette di avere più punti in classifica. Abbiamo perso dei punti che potevamo non perdere, la classifica dice questo e solo col lavoro risolveremo i problemi”.

Poi ha proseguito parlando della sfida con il Porto valevole per gli ottavi di finale di Champions League: “Ci vorrà un’Inter molto concentrata, con grande determinazione. Andiamo in uno stadio molto caldo, contro un Porto che ci può mettere in grande difficoltà. Prepareremo al meglio questa partita e quella contro lo Spezia, perchè vincendola arriveremmo al Porto con la giusta forma fisica e mentale. Derby europeo col Milan? Prima pensiamo al Porto, che non sarà semplice. Poi, quello che verrà, verrà. Speriamo di qualificarci e, se il destino dirà questo, saremo pronti. Sarebbe molto importante centrare i quarti, garantirebbe un’ulteriore crescita. Dobbiamo essere consapevoli dell’opportunità che abbiamo”.

Infine, sulla crescita di Lautaro Martinez: “Sono felicissimo del percorso che sta facendo, di come sta crescendo. La sua crescita è permanente, ha trovato una grande maturità e la sta dimostrando anche in campo. Questo è ciò che conta”.

