Zanetti: “Ci stiamo divertendo e non ci vogliamo fermare. In alcuni momenti siamo stati troppo ingenui”

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Verona. Ecco le sue parole: “Il nostro è stato un percorso, è successo che siamo cresciuti e siamo arrivati nel momento clou al massimo delle nostre capacità. L’esperienza va fatta sul campo, è normale che in alcuni momenti siamo stati un po’ ingenui. Altrimenti avremmo lottato per qualcosa di clamoroso. Va accettato, ma per il futuro deve servire come esperienza. Questo è il classico lavoro in cui ti scoppia la bomba tecnica in mano e cominciamo a crescere. Sarebbero da ciclo, ma è inutile parlare di cose ovvie, il prossimo anno dovremo cambiare molto. L’unità che si è creata e la crescita è interessante”.

Sulle parole di Luperto in cui ha dichiarato che l’Empoli ha perso troppi punti con squadre alla sua portata: “Per me è un piacere immenso sentire queste parole. Fanno parte di una mentalità, quando le partite si perdono si analizzano a 360 gradi. La gestione della sconfitta è difficile e tutti quanti, compreso i nostri dirigenti, sono stati fantastici. Tutti hanno capito cosa servire per svoltare. Ci sono state partite fantastiche, ma oltre a quelle ci sono le partite spartiacque dopo una sconfitta e una serie di sconfitte. Per me quelle determinanti sono queste, quelle vinte dopo un periodo difficile. Siamo stati bravi a non cadere nel baratro e abbiamo preso forza”.

Verona ?: “Credo che sia sinceramente più difficile per i nostri avversari perché per salvarsi devono vincere. Noi giochiamo liberi ma vogliamo migliorarci. Le motivazioni individuali e del club sono tante, non vogliamo fermarci. In questo momento ci stiamo divertendo, è una cosa importante, e vogliamo continuare a farlo”

Foto: Instagram Empoli