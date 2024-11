Zanetti: “Ci è mancato carattere. Uniti, dobbiamo portarci i punti a casa. Spero di dormire stanotte.”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma.

“Il carattere lo abbiamo dimostrato tante volte, ma nelle ultime meno. Bisogna stare concentrati anche nei momenti di difficoltà, serve lucidità. Lavoriamo tanto tutti i giorni per il nostro obiettivo, senza pensieri negativi. Non sono mai riuscito a dare continuità alla squadra. Qualsiasi giocatore chiamato in causa deve dare il contributo, anche oggi. Tutti uniti per cercare di portare punti a casa”

Come ha vissuto la vigilia?: “Ho dormito, tutti vogliono dare il massimo. Parte da noi la lucidità in questi momenti. Spero di dormire anche stasera”.

Foto: instagram Verona