Zanetti: “Chi gioca nell’Inter deve capire la maglia che indossa. Vale più il lato umano che quello atletico”

Javier Zanetti, bandiera dell’Inter e ora vicepresidente dei nerazzurri, è intervenuto durante l’evento “Campioni sotto le stelle” a Biella.

Queste le sue dichiarazioni: “La cosa che bisogna far capire è tornare alla base, ai valori: è fondamentale. Uno può essere bravo o meno, ma la differenza la fanno i valori umani: quando uno fa parte di un gruppo e rappresenta una società come l’Inter deve capire la maglia che indossa, la sua storia. Non si parla di storia solo perché abbiamo vinto noi: quando sono arrivato io mi parlavano della Grande Inter e per me era importante sapere dove arrivavo. I giocatori di oggi devono capire questo. A me piace sottolineare il lato umano, ho grande stima per Andrea Ranocchia: gli faccio un in bocca al lupo per questa nuova tappa al Monza”.

Sulle domande sul mercato, su Lukaku e Dybala, Zanetti ha sorriso dicendo: “Non me ne occupo io”.

Foto: Twitter personale