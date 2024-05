Zanetti: “C’è ancora differenza con le big d’Europa”

Il vicepresidente nerazzurro Zanetti ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Se guardi la finale di Champions League sembra che non ci sia, ma il gap c’è. Con la Premier League a oggi non si può competere, ma per sfida dobbiamo trovare giocatori funzionali per il mister, che sappiano mettersi la maglia dell’Inter, che vivano di pressioni e obiettivi. Quelli che abbiamo preso ci hanno dato ragione e speriamo che quelli che arriveranno arricchiscano la squadra. Se qualcuno diventasse una bandiera? – aggiunge l’ex capitano dell’Inter -Sarebbe bellissimo, significa che ci tiene. Lautaro è con noi da sei anni. Bastoni, Di Marco, Barella, se li senti parlare si identificano con i nostri valori e mi piacerebbe potessero fare una lunga carriera con noi, ma oggi è difficile. E quando hai grandi calciatori le altre squadre arrivano, poi sta a un giocatore decidere se andare o meno anche di fronte a grosse offerte. Sono arrivate tante telefonate. Si tratta di giocatori che hanno fatto una stagione straordinaria ed è normale arrivino. Ma la tranquillità è che sono tutti felici di restare. L’anno prossimo abbiamo tante partite tra Champions League, Mondiale per Club e Serie A, sarà impegnativo e intenso, dobbiamo fare una squadra competitiva. Però dipende dalle opportunità che si presentano: per vincere devi costruire una squadra che lavori fuori dal campo a pari livello con quella che scende in campo”.

Foto: zanetti-twitter-personale