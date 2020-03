Zanetti: “Campionato? Per ora non si può prendere una decisione. Zhang ci ha raccontato che in Cina…”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AFA Play. Ecco i passaggi più significativi: “E’ un momento particolare. Restiamo in casa, come tutti, approfittando del tempo a disposizione con la nostra famiglia. L’Argentina ha già visto l’emergenza europea e può comportarsi di conseguenza. Il presidente dell’Inter è cinese e sapevamo già la gravità di ciò che stava accadendo lì perché ce lo raccontava Zhang: milioni di abitanti tutti confinati in casa e città deserte. Tutto questo è servito all’Inter per prendere le precauzioni necessarie. Per il momento non si può prendere una decisione, non solo per la ripresa dei campionati ma anche per gli allenamenti. Riflettiamo giorno per giorno. La prima settimana di aprile faremo il punto della situazione per vedere e come pensare di poter tornare ad allenarci. Nessuno dei nostri ha avuto sintomi, per fortuna. Speriamo che arrivi la notizia del fatto che prima o poi si possa tornare ad uscire”, ha chiuso Zanetti.

Foto: Twitter personale Zanetti