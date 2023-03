Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato Madero Sport in vista della gara contro il Benfica in Champions League.

Queste le sue parole: “È una rivale difficile e va rispettata. Noi comunque abbiamo le armi necessarie per disputare due buone gare. In Champions contano i dettagli. Io resto fiducioso”.

Foto: twitter personale