Zanetti: “Baldanzi? Questo deve essere l’anno della sua consacrazione

Paolo Zanetti, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare dei giovani del suo Empoli: “Baldanzi? Questo deve essere l’anno della sua consacrazione, lo stesso vale anche per Fazzini. Spero resteranno con noi, non hanno ancora completato il percorso” ha detto il tecnico dei toscani. “Con loro – aggiunge Zanetti – c’è Guarino che ha fatto molto bene con l’Under 20 al Mondiale e proverà a fare un percorso di crescita”. Poi su Daniel Maldini: “Puntiamo molto su di lui, ci crediamo, perché è un ragazzo di grande talento e siamo convinti che sia arrivato nell’ambiente giusto per dimostrare quello che sa fare”.

Foto: Instagram Empoli