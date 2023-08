Zanetti: “Arriveranno altri calciatori, inutile nasconderlo. Maldini ne avrà ancora per diverso tempo”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, Paolo Zanetti ha parlato anche di mercato: “Il futuro ci riserverà delle cose diverse, due o tre arriveranno, inutile nasconderlo, ci manca qualche pedina. Maldini si trascina dietro dei problemi fisici, ne avrà ancora per un po'”.

Foto: Instagram Empoli