Zanetti: “Aramu è a disposizione per la Salernitana, Busio da valutare”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione per il match di domani contro la Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni:

Come stanno i ragazzi? In particolare Aramu e Busio?

“Vacca e Johnsen sono fuori. Aramu ha recuperato, Busio non ha nulla di grave, lo valutiamo oggi, ha fatto una risonanza e non ha nulla di incredibile, ha preso una botta. Mi aspetto ce la possa fare. Heymans è rientrato dopo il problema familiare”.

Come ti sei spiegato il passo indietro di Reggio Emilia?

“Dare una spiegazione logica non è sempre facile, di sicuro non abbiamo avuto la forza in primis di tenere il risultato. Siamo andati in vantaggio meritatamente, quindi l’approccio è stato giusto, non c’è stato l’appagamento che si poteva temere. Il gol del pareggio però lo abbiamo preso poco dopo, un episodio negativo. Potevamo chiudere il primo tempo in vantaggio, Consigli fa un buon intervento ma se Okereke è un po’ più ludico la passa ad Henry e segna. Dopo l’autogol non siamo riusciti a reagire, i cambi non hanno dato l’impatto sperato e quindi è anche colpa mia, poi Mazzocchi e Forte hanno fatto meglio. Negli ultimi minuti siamo tornati fuori, Ciccio per questione di centimetri non ha fatto due gol.

Ci servirà di lezione, così come non siamo stati bravi a gestire la superiorità numerica contro la Fiorentina, questo è un altro aspetto su cui lavorare”.

Ci sarà turnover?

“Veniamo da due partite dispendiose, devo fare scelte dettate dalla condizione fisica, mi serviranno questi due allenamenti, ovvero quello di stasera e quello di domattina, per capire chi sta meglio. Qualcuno non giocherà per scelta, altri per condizione fisica. Il pubblico lunedì ha determinato tanto e merita un certo tipo di atteggiamento e per fare punti dovremo dare tutto”.