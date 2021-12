Zanetti: “Abbiamo un reparto offensivo completo. Messi? Non potevamo permetterci un investimento così importante nel pieno della pandemia”

Javier Zanetti ha rilasciato una lunga intervista con all’argentino Libero: “Lautaro Martínez è sempre più un riferimento. Quando si acquista un giovane bisogna prevedere cosa accadrà nei successivi 3-4 anni, la sua crescita è stata importante: è maturato. Non è facile adattarsi al calcio italiano, è un punto di riferimento per l’Inter e la Nazionale. Lui, come tutti i grandi giocatori, saranno sempre richiesti dai grandi club. Vivo alla giornata con Lauti, lo vedo molto felice, la sua felicità mi lascia molto tranquillo. Lo dimostra ogni domenica. Si sente importante. Sono molto contento dell’arrivo di Correa, è un giocatore che cercavamo per completare il reparto offensivo. Oggi abbiamo giocatori con caratteristiche diverse: Lautaro, Tucu, Edin Dzeko e Alexis Sánchez. Il nostro allenatore li sta sfruttando nel migliore dei modi”. Sull’addio di Messi al Barcellona: “Nessuno pensava che potesse lasciare i blaugrana. Lui vicino all’Inter? Eravamo nel bel mezzo di una crisi pandemica, non potevamo permetterci un investimento così importante, perché avrebbe messo a rischio il futuro del club che ha una strategia molto precisa. Negli ultimi anni è stato fatto un ottimo lavoro dentro e fuori dal campo”.

FOTO: Twitter Zanetti