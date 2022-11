Zanetti: “A Napoli per fare punti”

Ecco le parole di mister Zanetti in conferenza stampa in vista della partita complicata con il Napoli:

“L’atteggiamento è quello di far di tutto per portare a casa dei punti. Lo sappiamo della forza del Napoli, è una squadra meravigliosa, per fare punti farò giocare i migliori per condizione fisica. Non sono un amante del turnover. Il Napoli è una squadra che imposta con due giocatori più uno, poi tutti gli altri giocano in attacco. Accettano la parità numerica difensiva, sa palleggiare e attaccare gli spazi. Bisogna difenderci bene prima di tutto, non possiamo permetterci di perdere equilibrio e dobbiamo limitare gli errori tattici e individuali. Ci deve essere coesione, precisone, abbiamo provato tante cose ma servirà anche un pizzico di fortuna”.

Foto: Instagram Empoli