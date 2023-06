Zanetti: “A chi non piacerebbe avere Messi? Noi però non possiamo permettercelo”

Durante l’intervista concessa al TyC Sport, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato del futuro di Leo Messi: “Il Fair Play Finanziario è una complicazione, oggi l’Inter sta facendo delle buone cose, porta avanti un progetto sportivo ed economico in linea con quanto può spendere e permettersi. A chi non piacerebbe avere Messi? Noi però non siamo in grado di poterlo prendere… Lui è per pochissimi, giusto che sia così per quanto rappresenta è vale. È l’ultimo campione del mondo”.

Poi ha proseguito: “Mi piacerebbe vederlo dove si sente felice. Siamo tutti d’accordo su cosa rappresenti il Barcellona, per lui significa famiglia. Lì lo vedremmo nella sua pienezza familiare e calcistica, non riesco davvero a immaginarlo in nessun’altra parte. Non credevo neanche al PSG, mi ha sorpreso vederlo andare via. Il Barcellona farà uno sforzo e poi dipenderà da lui”.

Foto: Twitter Zanetti