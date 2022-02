Zanetti: “Pari giusto, ma in Serie A non si possono sprecare certe occasioni”

Al termine di Venezia-Genoa, Paolo Zanetti, tecnico dei padroni di casa, ha parlato ai microfoni di Dazn: “È stata una partita intensa anche per l’alta posta in palio. Siamo partiti forte, ma poi abbiamo preso gol a difesa schierata e abbiamo abbassato l’intensità. Pareggio giusto perché abbiamo avuto entrambi occasioni per segnare. Loro sono rimasti lontani in classifica, quindi va bene così. La gestione fa parte delle squadre esperte. Noi dobbiamo fare dell’aggressività la nostra arma principale. Non abbiamo sfruttato le possibilità di raddoppiare. Alla fine Johnsen doveva cambiare gioco. In Serie A certe occasioni non vanno sprecate. Non mi sono arrabbiato con lui, ma per fare punti bisogna segnare. Abbiamo peccato in alcune scelte. Nani titolare anche per un problema fisico di Johnsen, che pensavo ci potesse dare di più a partita in corso con gli spazi aperti. Peccato solo non averli sfruttati a dovere”.

Foto: Twitter Venezia