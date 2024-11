Zampata di Weah, Juve avanti 1-0 nel derby all’intervallo

La Juventus conduce sul Torino nel derby della Mole. Primo tempo ben gestito dai bianconeri, che non hanno corso nessun rischio e che stanno controllando la gara. Il gol che per ora decide la gara arriva al 19′. Strappo clamoroso di Cambiaso che spacca in due la difesa del Torino, l’esterno calcia in porta, Milinkovic-Savic non è perfetto, sulla respinta si fionda Weah per il vantaggio Juve.

I bianconeri hanno subito due chance per raddoppiare. Una con Vlahovic che però calcia debolmente tra le braccia del portiere granata, l’altra con Koopmeiners che su uno schema da corner non inquadra la porta.

Finisce 1-0 per la Juve il primo tempo, con un Torino mai pericoloso dalle parti di Perin.

Foto: sito Juve