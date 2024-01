Zampata di Tsadjout, Cremonese avanti a Roma dopo i primi 45 minuti

Come un anno fa, la Cremonese, dopo i primi 45 minuti di gioco, è in vantaggio all’Olimpico sulla Roma, nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Decide, per ora, un gol di Tsadjout al 37’che ha zittito l’Olimpico.

Roma che ha costruito poco, va detto, tranne una occasione clamorosa, con una traversa di Pellegrini, dopo un miracolo del portiere lombardo su Belotti.

Cremonese che è stata attenta, molto aggressiva (ben 4 gli ammoniti), 6 titolari con i due della Roma. Cremonese brava a colpire nel’unica occasione avuta. Fischi all’Olimpico al 45′, Roma sotto 1-0 dopo i primi 45 minuti.

Foto: Instagram Cremonese