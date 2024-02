Zampata di Pasalic: Atalanta in vantaggio sul Sassuolo al 45′. Carsenecchi para due rigori (la ripetizione) a Pinamonti

L’Atalanta è in vantaggio a fine primo tempo sul Sassuolo. Decide una zampata di Pasalic al 22′. Ottimo primo tempo degli uomini di Gasperini, contro un Sassuolo che comunque ha provato a impensierire la compagine bergamasca.

All’8′, Atalanta pericolosa! De Ketelaere serve Miranchuk in area di rigore, si salva in qualche modo il Sassuolo. Al 22′, il vantaggio della Dea, azione prepotente sulla destra, palla in mezzo, para Consigli, sulla respinta irrompe Pasalic per l’1-0. Al 32′, risponde il Sassuolo, c onclusione di Matheus Henrique, miracolo di Carnesecchi, palla sulla traversa.

L’Atalanta è ancora pericolosa, salva Consigli in alcune circostanze. All’ultimo istante, braccio largo di Scalvini in area, calcio di rigore per il Sassuolo. Dagli 11 metri va Pinamonti, para Carnesecchi. L’arbitro però fa ripetere, perchè Kolasinac, il primo a recuperare palla, entra in area prima di tutti. Ancora Pinamonti dagli 11 metri, gambia angolo, e ancora Carnesecchi a parare.

Incredibile finale a Bergamo, l’Atalanta resta 1-0.

