Zampata di Gatti, la Juve torna al successo dopo 42 giorni. Fiorentina battuta 1-0

La Juventus batte 1-0 la Fiorentina e respira, in ottica quarto posto, tornando a vincere dopo 42 giorni dalla gara col Frosinone. Ottimo primo tempo dei bianconeri, che trovano con merito il vantaggio. Una Juve aggressiva, pimpante, feroce nell’aggredire gli avversari. Bianconeri che si vedono annullare ben 3 gol per fuorigioco. La rede decisiva è grazie a una zampata di Gatti al 21′. In precedenza, annullato un gol per fuorigioco a McKennie, uno a Vlahovic, dopo una traversa colpita da McKennie. Un altro, già sull’1-0, sempre a Vlahovic, sempre per fuorigioco.

La Fiorentina esce fuori negli ultimi minuti del primo tempo, con un sinistro pericoloso di Biraghi. Per il resto, ottima Juventus, meritatamente in vantaggio sui viola all’intervallo.

Nelal ripresa, la Juve ha altre due chance per provare a chiudere la gara. E’ Vlahovic a flirtare con il raddoppio, ma il grande ex si fa murare dalla retroguardia toscana. Cresce la Fiorentina alla distanza. La Juve si chiude sempre di più. La Fiorentina ci prova, con Italiano che inserisce le batterie pesanti in attacco, con Beltran, Sottil, Nzola. La grande chance arriva al 74′. Szczesny in volo salva su un gran tiro a giro di Nico Gonzalez che stava per infilarsi sotto la traversa, super occasione per la Fiorentina e spavento Juve. Fiorentina che ci prova al 100%, la Juve sempre più chiusa e in apnea.

Szczesny ancora miracoloso all’83’, su un’altra chance dei viola che provano a insistere fino alla fine, ma la Juve regge. Finisce 1-0 per la Juve che torna al successo anche in campionato, dopo la Coppa Italia. Una vittoria fondamentale che permette alla Juve di salire a 62 punti, a +4 sul Bologna, a +7 sulla Roma. La Fiorentina resta a 43 e può perdere l’ultimo treno per l’Europa, che ora passerà dalle coppe.

Foto: sito Juventus