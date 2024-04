Zampata di Gatti: Juve avanti 1-0 sulla Fiorentina. Annullati 3 gol ai bianconeri per fuorigioco

Ottimo primo tempo della Juventus che è in vantaggio 1-o sulla Fiorentina. Una Juve aggressiva, pimpante, feroce nell’aggredire gli avversari. I bianconeri conducono 1-0, ma con ben 3 gol annullati agli uomini di Allegri. Per ora la decide una zampata di Gatti al 21′. In precedenza, annullato un gol per fuorigioco a McKennie, uno a Vlahovic, dopo una traversa colpita da McKennie. Un altro, già sull’1-0, sempre a Vlahovic, sempre per fuorigioco.

La Fiorentina esce fuori negli ultimi minuti del primo tempo, con un sinistro pericoloso di Biraghi. Per il resto, ottima Juventus, meritatamente in vantaggio sui viola all’intervallo.

Foto: twitter Juve