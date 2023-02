Zampata di Brahim Diaz: il Milan è avanti 1-0 all’intervallo sul Tottenham. Reti bianche in PSG-Bayern

Il Milan conduce sul Tottenham 1-0 al termine dei primi 45 minuti della gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande approccio della compagine campione d’Italia, che ha sbloccato subito la gara al 7′ minuto. Azione di Theo Hernandez, doppio intervento di Forster, poi è Brahim Diaz il più rapido a depositare in rete la palla del vantaggio rossonero.

Il Tottenham ha poi fatto la partita, con maggiore possesso palla, ma senza creare grandi occasioni da gol fino al 45′, quando Son impensierisce Tatarusanu e sulla ribattuta Kane colpisce la traversa, ma era tutto fermo per un fuorigioco iniziale del sudcoreano. Il Milan, invece, in ripartenza, poteva sfruttare meglio alcune opportunità con Leao e Theo Hernandez. Ma al 45′ i rossoneri conducono una gara molto equilibrata.

Così come è equilibrata la super sfida tra PSG e Bayern Monaco. E’ 0-0 all’intervallo. Più Bayern, che è cresciuto nel corso della gara, creando però occasioni solo da fuori, con Kimmich e Coman.

Il PSG ha provato ad affidarsi alle giocate di Messi e Neymar, ma senza particolari pericoli per Sommer.

Foto: twitter Milan