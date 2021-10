Zamparini sulla morte del figlio: “Non aveva problemi di salute. Gli avevo mandato un messaggio giovedì e non aveva risposto”

Maurizio Zamparini ha voluto raccontare il suo stato d’animo a La Repubblica, dopo la morte del figlio Armando, ritrovato privo di vita a Londra.

Queste le parole dell’ex patron del Palermo: “Armandino è morto proprio il giorno prima che iniziasse a lavorare in una grande azienda, qui a Londra. Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: ‘In bocca al lupo!’. Non ha mai risposto. Non aveva problemi di salute, non mi spiego questa tragedia”.

Foto: Twitter Palermo