Zamorano: “La Coppa UEFA vinta a Parigi il mio momento più felice all’Inter. Ecco cosa penso di Sanchez e Vidal”

Ivan Zamorano, ex Inter, ha parlato ai microfoni di Fanpage.it della sua esperienza nerazzurra: “Il mio momento più felice da interista è stato sicuramente la finale di Coppa UEFA vinta a Parigi contro la Lazio. Quella sera eravamo nella città delle luci e una ci ha illuminato in modo straordinario. Segnai il primo gol della partita, trionfammo e divenni il primo cileno di sempre a vincere un trofeo continentale europeo. Fu una notte magica e non ti nascono che quando posso mi riguardo per intero la partita, perché realizzai una grande performance. In quelle immagini vedo un calciatore esperto che diede il suo contributo a una vittoria molto attesa e riuscì a viverla con dei tifosi straordinari che avevano fatto tanti km per vederci trionfare”. Sui connazionali Sanchez e Vidal: “Personalmente penso che in momenti come questo, quando si ha poco spazio, Alexis stia facendo quello che deve fare, ossia dare il suo contributo quando viene chiamato in causa. Lui è un giocatore diverso dagli altri, di quelli che può accendere la luce in qualsiasi momento. Arturo ha dimostrato in tutta la sua carriera la sua estrema completezza. In quanto a sforzi e perseveranza mi assomiglia molto”.

FOTO: Sito Inter