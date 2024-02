Zamorano esalta Lautaro: “E’ tra i migliori attaccanti del mondo. Non è solo completo ma è il leader indiscusso di questa Inter”

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, oggi procuratore sportivo, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto in cui l’ex calciatore cileno si è soffermato ad esaltare le doti di una delle punte sudamericane più in forma del momento: l’argentino Lautaro Martinez: “”È uno dei migliori attaccanti del mondo. Oggi è seduto all’esclusivo tavolo di Mbappé, Haaland e Kane. Il consenso nei suoi confronti è universale. Non è solo completo ma è il leader indiscusso di questa Inter, tutte cose che si è guadagnato grazie a meriti propri. In ogni partita emerge nitidamente ciò che significa Lautaro per questa Inter: leadership, lavoro, sacrificio, sforzo, perseveranza: con questi argomenti ha conquistato il cuore di tutti i tifosi dell’Inter.”

Un pronostico, infine, sul match degli ottavi di andata di Champions con l’Atletico Madrid, che attende gli uomini di Simone Inzaghi la prossima settimana:

“Inter-Atletico Madrid della prossima settimana? Un’eliminatoria difficile perché le squadre del Cholo sono sempre complicate, l’impegno che mettono in campo le rende uniche, ma l’Inter è pronta a tutto. Per me con Real Madrid e Manchester City è nel ristretto gruppo delle grandi favorite alla vittoria finale, ma ora deve pensare solo ed esclusivamente all’Atletico ed evitare eccessi di sicurezza.”

Foto: Twitter Ivan Zamorano