Zamorano esalta J. Alvarez: “È l’attaccante più completo in circolazione”

Durante l’intervista concessa a Olè, l’ex attaccante dell’Inter, Ivan Zamorano, ha speso parole al miele per Julian Alvarez: “Oggi nel calcio moderno mi sembra che Julian sia l’attaccante più completo in circolazione. È un ragazzo che sa fare tutto bene: Ha potenza fisica, calcia con entrambe i piedi, ha il colpo di testa ed è il primo ad aiutare i suoi compagni in fase difensiva. Semplicemente fantastico”.

Foto: Instagram Julian Alvarez