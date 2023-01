Zambrotta: “Supercoppa? Non è uno spartiacque della stagione”

L’ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta, intervistato da Sportmediaset, ha commentato la sfida di Supercoppa di questa sera tra i rossoneri e l’Inter: “Non saprei dire come si vince questa sfida, ma si affronta come un derby durante una metà di stagione diversa dalle solite. Sicuramente il Milan ha possibilità di vincere il trofeo e venire fuori da un momento difficile. Il derby è sempre un derby, si affronta sempre nel miglior modo possibile ed è sempre bello. Partita spartiacque? Non credo, anche perché siamo a metà stagione. Quest’anno sarà molto molto particolare e, dopo un Mondiale a metà stagione, ci saranno tante incognite. Il campionato sarà aperto fino alla fine. I punti di distacco dal Napoli sono tanti per tutte, ma c’è ancora tempo. Ho perso e vinto scudetti a 9 o 10 punti anche nelle ultime 4 partite, quindi può succedere chiaramente di tutto”.

Foto: sito UEFA