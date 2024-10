Zambrotta: “L’Inter è la squadra da battere. Juve e Napoli le antagoniste”

Gianluca Zambrotta fa il punto sull’attuale stagione di campionato, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Per l’ex calciatore l’Inter rimane la pretendente allo scudetto, ma pone poi l’accento sull’agguerrita concorrenza di Napoli e Juve.

Lo scudetto: “L’Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa, che senza coppe può recuperare e preparare meglio le partite. La Juve è vicina: molto bene in Champions, in Serie A potrebbe fare meglio. Però può lottare per lo scudetto”.

Su Conte: “È stato il mio capitano alla Juve quando sono arrivato e ci ho giocato in Nazionale: era un trascinatore e un motivatore, un uomo spogliatoio. Sempre sul pezzo, non voleva mai perdere Queste caratteristiche le ha tenute da tecnico e cerca sempre di far uscire il massimo dai giocatori. Di Lorenzo voleva andar via e adesso…”.

Le sue sorprese: “L’Udinese e la Lazio di Baroni: sta bene, corre e gioca un ottimo calcio”.

