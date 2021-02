Zambrotta: ” La Juve arriva in ottima condizione, è tornata e stasera lo dimostrerà. L’Inter senza Lukaku perde tanto”

Gianluca Zambrotta, ex terzino di Milan e Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato di diversi temi, in particolar modo della supersfida di questa sera e su quanto la squadra di Pirlo abbia superato la sconfitta di campionato sempre contro i nerazzurri: “La gara di stasera è l’occasione giusta per dimostrarlo. La Juventus arriva alla rivincita in una condizione ottima, ha recuperato punti sull’Inter e ora in campionato è a -5 con una partita in meno. In più ha conquistato la Supercoppa, che è stato il primo trofeo di Pirlo, e vincere aiuta a vincere”.

Su quanto pesino le assenze per l’Inter: “Tanto, perché Lukaku con Lautaro forma una delle migliori coppie d’Europa. Hakimi è giovane e può diventare uno dei terzini più forti del mondo”.

Su CR7 e un suo calo di marcature: “E’ il capocannoniere del campionato e con la Samp ha dato il via ai due gol della Juve: è sempre nel vivo dell’azione ed è importante per la squadra. Dubito che per uno come lui il gol possa diventare un’ossessione”.

Sul recupero di Chiellini svolta del ritrovato equilibrio nella difesa bianconera: “Sicuramente è uno dei motivi. Giorgio si sente anche dal punto di vista mentale, aiuta tanto gli altri. Però la Juve ha svuotato l’infermeria e adesso sta beneficiando delle forze fresche”.

Infine la sua sulla corsa scudetto: “Il Milan è in testa e finora ha avuto un grandissimo rendimento e più continuità di risultati. Vedo un campionato aperto fino all’ultimo con tante incognite ma anche con tre grandi favorite. E con la Roma, che mi piace molto per la fase offensiva, possibile outsider”.

Foto: uefacom