Zambrotta: “Chiesa è in crescita, su Kulusevski non ho dubbi, Bernardeschi sarà utile a Pirlo”

Gianluca Zambrotta ha parlato della Juventus e di Pirlo a La Gazzetta dello Sport:

“Pirlo? In campo è stato un fuoriclasse, il migliore al mondo con Xavi e Iniesta: non mi sorprende vederlo in panchina. E aggiungo: non è un caso che campioni come Guardiola e Ancelotti siano stati dei centrocampisti fortissimi: li chiamerei “calciatori pensanti”, come Andrea.

Chiesa e Kulusevski? Federico ha dimostrato già a Firenze, non in un club qualsiasi: sa cosa vuol dire, per esempio, puntare all’Europa. Sta crescendo e oggi ha una chance unica: nella conclusione mi ricorda il padre, inoltre ha una forte personalità. Su Dejan, invece, zero dubbi: quei 44 milioni di euro (9 di bonus, ndr) sono stati spesi benissimo. Ha carattere, gioca in più posizioni, segna… È un acquisto super.

Bernardeschi? Ha avuto dei problemi fisici che lo hanno frenato. La Nazionale fa sempre bene, soprattutto in questo momento storico: il gol contro l’Estonia gli darà fiducia in ottica Juventus. E una volta ritrovata la condizione sarà utilissimo a Pirlo”.

Foto: Uefa